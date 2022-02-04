الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين 25 قرشًا

البنزين
البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يناير/مارس 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاًً كالآتي:

7.25 جنيه للتر بنزين 80 
8.50 جنيه للتر البنزين 92 
9.50 جنيه للتر بنزين 95
وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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