الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس الأجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الاجتماع العام مساء أمس الخميس بكاتدرائية يسوع الملك، بحضور الآباء الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا راعيا الكاتدرائية، والأب انطونيوس مقار راعي كنيستنا في لبنان، وشعب الاجتماع المبارك.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم، للمرنم بيتر فرحات وكورال يسوع الملك، وأعطى الأنبا باسيليوس العظة عن( أبكو لميت لن يعود).

واختتم الاجتماع بالبركة الرسولية من صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكل شعب الاجتماع المبارك.

من هو الأنبا باسيليوس

وكان قد تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس أمس مكتب التعليم المسيحي بالايبارشية، وتم عرض ومناقشة ما تم إنجازه الفترة الماضية من الخطة الموضوعة، وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس رؤيته وتوجيهاته وتوصياته للفترة القادمة.

وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان، وتفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكافة المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية وسير العمل بها.

وكان قد ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م ، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير، ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

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