الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تدعو جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس

ميلوش زيمان،
ميلوش زيمان،

حث الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، كافة الأطراف المعنية بضبط النفس فيما يتعلق بالتوترات المتزايدة على الحدود الأوكرانية الروسية.
ورجح زيمان - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة - أن تصعيد التوترات سيبقى على مستوى الخطاب، وأنه سيتم إيجاد حل سلمي في نهاية المطاف.
وتصاعدت حدة التوتر في شرق أوروبا بسبب تعزيزات عسكرية روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتقول أوكرانيا إن روسيا أرسلت دبابات ومدفعية وقناصة إلى الجبهة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون .. ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن نية بلاده غزو أوكرانيا، لكن أجهزة المخابرات الغربية وكذلك الأوكرانية، تعتقد أن ذلك قد يحدث في أي لحظة.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قال إن بلاده لا تتوقع استفزازات من بيلاروسيا وتتوقع أن تغادر القوات الروسية أراضي مينسك بعد تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال ريزنيكوف، في بيان، أوردته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية: "إن الجهات المعنية في بلاده تراقب الوضع المحيط بالتدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية"، مضيفًا: "نحن بالتأكيد لا نخطط للقيام بأي استفزازات ضد بيلاروسيا ولا نتوقع أي استفزازات من بيلاروسيا، لأننا نعتقد أنه لا توجد أسباب للعداء بيننا".

وتابع:"أريد أن يعلم شعب مينسك بأننا نأمل أن يكون بقاء القوات الروسية هناك مؤقتا، وأنها ستغادر بيلاروسيا بعد التدريبات".

أشار إلى أنه من المقرر انطلاق المرحلة النشطة من التدريبات البيلاروسية - الروسية، اليوم، بمشاركة عدة آلاف من الجنود، معظمهم من الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية الشرقية والوسطى في الاتحاد الروسي.

واختتم ريزنيكوف:"قواتنا المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطني والشرطة وجهاز الأمن جاهزون.. نحن نراقب الوضع في جميع المناطق الخمس المتاخمة لجمهورية بيلاروسيا الصديقة.. نحن متأقلمون مع أي تغيير في الوضع".

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