الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رحلات النيل أعظم تجارب السفر».. صحيفة أسترالية: مصر أبرز الوجهات في 2022

رحلات النيل
رحلات النيل

رشحت صحيفة" ترافلر" الاسترالية، مصر للزيارة في  2022 ، معتبرة أن الزيارة لمصر من أشهر وجهات العطلات 2022،قائلة أن مصر أعادت الانطلاق في مجال السياحة وسط ترقب بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابعت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن الرحلة في نهر النيل واحدة من أعظم تجارب السفر  في العالم، لاسيما وأنت خلال رحلتك النيلية ترى الصحراء التي تضم المعابد التي تسرد حكايات وقصص الفراعنة، كما ترى خلالها عددا كبيرا من المعابد والمقابر والقرى المبنية من الطوب اللبن وناطحات السحاب في الوقت نفسه.

وقالت الصحيفة: لقد منع فيروس كورونا ، السفر حول العالم على مدار العامين الماضيين ولكن الان الأمر تحسنن وتابعت: يبشر عام 2022 وما بعده بالعديد من الرحلات الجديدة بالسيارة ، والحافلة ، والقطار ، والسفينة ، والدراجة 

- زيارة مدينة لاوس بالقطار 

ورشحت الصحيفة" الرحلة لمدينة" لاوس"  بالقطار وهي احدةً من دول جنوب شرق القارة الآسيويّة، وتحدها من الجهة الشماليّة الغربيّة بورما، وجمهورية الصين الشعبيّة، من أجمل رحلات 2022.

و  يمتد خط القطار الأول في لاوس ، الذي افتتح في أواخر عام 2021 ، مسافة 416 كيلومترًا بين فينتيان ولوانغ برابانغ وبوتين.

 - بيرو

كما رشحت الصحيفة مدينة" بيرو" في أمريكا الجنوبية للزيارة، وزيارة ماتشو بيتشي االمعلم السياحي الرئيسي في البلاد، ومواقع انكان المذهلة السياحية فضلا عن  بحيرة تيتيكاكا والعاصمة النابضة بالحياة ليما.

- اليابان

ورشحت الصحيفة أيضا، اليابان، للزيارة وتحديدا زيارة جبال الألب الذهبية حيث تبدأ الجولة في  طوكيو وتنتهي في كيوتو وتشمل زيارة المعابد والقلعة والتأمل مع الرهبان والإقامة في النزل التاريخية، هناك أيضًا زيارات إلى قلعة ماتسوموتو وكينروكو-إن ، إحدى أرقى الحدائق التقليدية في اليابان ، بالإضافة إلى يومين من المعالم البارزة في كيوتو.

صحيفة ترافلر الاسترالية الزيارة لمصر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الرحلة في نهر النيل

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وائل لطفي

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