اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون لمواجهة التطوير النووي لـ«الشمالية»

اتفق وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية، على التعاون عن كثب للتعامل مع قضايا التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي تشونج أوي يونج لمدة 35 دقيقة بناء على طلب من اليابان.

وأعرب هاياشي وتشونج عن قلقهما الشديد حيال التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية في أعقاب سلسلة إطلاقاتها الصاروخية.

واتفق الوزيران على أن هذه القضايا تهدد السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.

وأكدا أن البلدين سيتعاونان عن كثب للتعامل مع هذه القضايا، ليس فقط عبر إطار العمل الثنائي وإنما أيضا عبر إطار ثلاثي يضم الولايات المتحدة.



وكانت طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية التي أجرت الأحد اختبارا لأقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويعود لروسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال فبراير أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة.

وكانت الولايات المتحدة قد دانت التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وقالت إنها "تزعزع الاستقرار وتعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات لإطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري، كانت آخرها عملية إطلاق صاروخ "هواسونغ-12" يوم الأحد الماضي، والذي قطع مسافة قياسية لصواريخ كوريا الشمالية.

كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار والتي أدت إلى فرار أكثر من 400 ألف شخص من ديارهم منذ الانقلاب.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، في بيان مشترك حول الوضع في ميانمار بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألبانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة .

وجددت الدول الكبرى دعوتها إلى الوقف الفوري للعنف وإلى الحوار البناء بين جميع الأطراف لحل الأزمة سلميا.