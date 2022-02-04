الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الياباني والسفير الأمريكي الجديد يؤكدان أهمية التحالف الثنائي

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والسفير الأمريكي المعين حديثا لدى اليابان رام إيمانويل اليوم الجمعة، إن التحالف الثنائي القوي مهم خلال اجتماعهما الأول، في وقت يواجه فيه البلدان تحديات من كوريا الشمالية المسلحة نوويا والصين.
وأضاف كيشيدا - خلال الاجتماع في مكتبه، وفق ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية - أن "تعيين إيمانويل، الذي يحظى بثقة كبيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرمز إلى طبيعة التحالف الصارمة".
واتفق كيشيدا وإيمانويل على مواصلة التنسيق الثنائي بشأن القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، بما في ذلك القضية طويلة الأمد المتمثلة في اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في أن ينجح السفير الأمريكي في مختلف المجالات خلال فترة تواجده في اليابان لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن كيشيدا وإيمانويل، سيعملان أيضا على تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.. لافتة إلى أن كيشيدا من مقاطعة هيروشيما التي تعرضت للقنبلة الذرية في جنوب غرب اليابان ويولي أهمية لنزع السلاح النووي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد إيمانويل بالسياسة الاقتصادية للزعيم الياباني خلال الاجتماع الذي استمر حوالي 35 دقيقة، إذ تشابه خطة بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل"، حيث يركز كلا البرنامجين على الاستثمار في الأفراد.
ومن جانبه، صرح إيمانويل للصحفيين بأنه سيعمل "بإخلاص" من أجل تعزيز التحالف حتى يواصل البناء على أساسه القوي.
والتقى السفير الأمريكي، قبل كيشيدا، كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو وناقش الطرفان التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية مثل كوريا الشمالية والصين، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.
ووصل إيمانويل، الذي تربطه علاقات وثيقة مع بايدن، إلى اليابان يوم 23 يناير الماضي لملء منصب كان شاغرا منذ تنحي ويليام هاجرتي في يوليو 2019.
وتأتي رئاسته في الوقت الذي تزيد فيه إدارة بايدن من تركيزها على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بسبب النفوذ العسكري والاقتصادي المتنامي للصين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

وصول الرئيس السيسي الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يتصدر اهتمامات الصحف

الهند تسجل 149394 إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة

حملات مكبرة.. «الري» تزيل 75100 تعديا على النيل وفرعيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان