وفاة المخرج جلال الشرقاوى

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج المسرحي والفنان القدير جلال الشرقاوي، إثر تعرضه لانتكاسة شديدة بعد إصابته بكورونا، ونقله إلى المستشفى.

وكتب عبير الشرقاوي ابنه الفنان القدير خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

وأضافت ابنة المخرج الكبير، “اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه”.

ويعد جلال الشرقاوي يُعدُّ أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية، (حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية).

وشارك أيضًا بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: "الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك".

ولد جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، كما حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958

شغل الشرقاوي عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، كما عمل أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975.

وشغل "الشرقاوي" أيضاً منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979.

- من أهم اعماله

مسرحية "آه ياليل ياقمر"، "لدي يا بلدي"، "أنت اللى قتلت الوحش"، "عفاريت مصر الجديدة"، "ملك الشحاتين"،"حجة الوداع"،"شهر زاد"، "عيون بهية"، بالإضافة إلى رائعته "ع الرصيف"، "ثم "عطية الإرهابية" و"الجنزير"، وتظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" هي عمله الأشهر على الإطلاق.

كما حصل على عدة ميداليات وشهادات تقدير منها ميدالية من "المركز الكاثوليكى المصرى"، وميدالية (المسرح التجريبي) وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من مصر.