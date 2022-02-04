الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 149394 إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة

الهند
الهند

 سجلت الهند 149 ألفا و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليونا و952 آلاف و712 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا"ـ اليوم الجمعة، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 500 ألف و55 شخصا بعد وفاة 1072 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن 246 ألفا و674 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 40 مليونا و17 ألفا و88 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و435 ألفا و569 حالة.
 

وكانت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية،  قد قالت أنه سيتم رفع العديد من الإجراءات الاحترازية والقيود في العاصمة الهندية دلهي، إثر انخفاض حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.  

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