نيوزيلندا تسجل 272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و277 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 2179 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 ألفا و45 حالة.

وكانت الحكومة النيوزيلندية، قد أعلنت عن إعادة فتح حدودها بالكامل أمام العالم، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتعد نيوزيلندا أكثر الدول صرامة في تطبيق الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم.

وكشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، أمس الخميس، عن خطة من خمس مراحل؛ لاستعادة علاقة نيوزيلندا مع بقية العالم.

وقالت "أرديرن"، إن أول مرحلة ستكون إنهاء الحجر الصحي الإلزامي في الفندق للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الوباء، حيث سيتمكن النيوزيلنديون الموجودون حاليًا في أستراليا من العودة إلى بلدهم وتطبيق الحجر الصحي في المنزل بدلًا من الفندق، وذلك اعتبارًا من 27 فبراير الجاري.

وأضافت أنه بعد أسبوعين، سيتمكن جميع المواطنين الموجودين حاليًا بدول أخرى من العودة إلى وطنهم والقيام بنفس الإجراء.