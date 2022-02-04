الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تبدأ تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا 14 فبراير

الفلبين تبدأ تطعيم
الفلبين تبدأ تطعيم الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عزمها البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد في 14 فبراير الجاري.
وذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية - الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تصل 780 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" في وقت لاحق اليوم، بعد اخفاق الشريك اللوجيستي في تحميل الشحنة أمس، وذلك تمهيدا لبدء حملة تطعيم الأطفال.
وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب العاملين في مجال التطعيم، وإعداد الخدمات اللوجستية في مراكز اللقاحات، كما جرى إصدار كتيبات للأمهات حول كيفية إعداد أطفالهن قبل تلقيحهم.
يشار إلى أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37 بالمائة الشهر الماضي مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35 بالمائة في سبتمبر بسبب متحور "دلتا".
وتمكنت الحكومة حتى الآن من تطعيم 6.28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بشكل كامل ضد الفيروس، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، لتبلغ 632 خلال الفترة بين 24 و30 يناير الماضي.


وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية ، إن العدد يمثل ارتفاعًا عما سجلته ذروة حالات الإصابة بالمتحور "دلتا" بين الأطفال في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت آنذاك 554 حالة,

 

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