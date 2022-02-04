وصول الرئيس السيسي الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسي في بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية اليوم)، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي وصل أمس إلى جمهورية الصين الشعبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، بالعاصمة الصينية بكين اليوم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن مشاركة الرئيس السيسي فى افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني «شى جين بينج»، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

- عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية



وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لـ (الأهرام) فإن وكالات الأنباء ذكرت أن 20 من زعماء العالم سيحضرون انطلاق الأولمبياد وسط تدابير مشددة للوقاية من وباء (كوفيد - 19)، حيث أكد الرئيس الصيني، أمس، أن بلاده جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، ونقل التليفزيون الرسمي قوله: "سنعمل معا لإعداد حدث أولمبي بسيط وآمن ومثير يرقى إلى شعار أسرع وأعلى وأقوى معا".

- "الداخلية" تنظم معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث بمقر أكاديمية الشرطة

وتحت عنوان (افتتاح معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث بأكاديمية الشرطة)، قالت صحيفة (الأخبار) إن وزارة الداخلية نظمت أمس فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الصحيفة إن المعرض شهد أحدث المركبات والمعـدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن أجنحة المعـرض شارك فيها قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة إلى منظومة أمان.

وأشارت إلى أن الحضور تجولوا في جنبات المعرض، وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، والتي حازت إعجاب الحضور.

وفي الشأن الاقتصادي، قالت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان ("التموين": انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين دون تغيير)- إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير في نظام الصرف، حيث يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميًا وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن.

ونقلت الصحيفة عن طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، قوله إن المخابز تعمل بانتظام دون تغيير على آلية الصرف، مشيرًا إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من شائعات هدفه النيل من الإنجازات التي تشهدها مصر.

من جانبه، أكد محيى إسماعيل مدير الإدارة المركزية والرقابة بمديرية تموين الجيزة، تضافر الجهود الرقابية بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمستحقين.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم مدير عام إدارة تموين الهرم، إنه يتم إطلاق حملات يومية على مدار الأسبوع دون توقف؛ لمتابعة انتظام صرف السلع والخبز المدعم للمواطنين.

