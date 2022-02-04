الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرى» تنتهى من تأهيل وتبطين 4218 كيلو مترًا من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .

- إنهاء أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات 

ياتى ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4218,09 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بأنحاء الجمهورية، وأيضا حل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى .

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، ، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد خلال ري المحاصيل الزراعية المختلفة، وأيضًا إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب خلال المرحلة الاولى للمشروع.

- مشروع تحسين شبكة الترع في المحافظات


كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ  " الدستور"، العائد الكبير للمشروع في تحسين شبكة الترع في المحافظات،  والحد من التعديات ومصادر التلوث والقاء المخلفات التي تعيق أعمال الري، مشيراً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلا، خاصة مع أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين القاطنين بها.

 

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