الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يتوجه إلى بكين للمشاركة فى حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

بوتين
بوتين

يغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إلى الصين للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

 

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات أثناء اللقاء، وسيرافق بوتين خلال الزيارة وفد يضم مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين.

 

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية وباء كورونا.

 

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بعنوان "روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل"، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.

 

وثمن بوتين العلاقات الروسية الصينية، وأكد أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، يدخل حقبة جديدة، وقد وصل إلى مستوى غير مسبوق.

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وائل لطفي

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