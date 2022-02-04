الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إضاءة البيت الأبيض بألوان العلم الأمريكى دعما للاعبين المشاركين بأوليمبياد بكين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 أضيء البيت الأبيض بالألوان الأبيض والأحمر والأزرق، ألوان العلم الأمريكي، عشية بدء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في الصين "بكين 2022".


وقال البيت الأبيض - في تغريدة على منصة "تويتر" - إن هذا يأتي دلالة على مساندة اللاعبين الأمريكيين المشاركين في الأوليمبياد "انطلقوا لاعبي أمريكا".
 

وتعد الولايات المتحدة واحدة من العديد من الدول المشاركة في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية لهذا العام، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


ورغم مشاركة اللاعبين الأمريكيين في بكين، لم يتوجه أي مسئول حكومي أمريكي إلى العاصمة الصينية احتجاجا من جانبهم على ما يصفونه بسجل الصين لحقوق الإنسان.

الولايات المتحدة الصين أمريكا الصينية البيت الأبيض صحيفة العاصمة الصينى صحي مقاطعة العلم الامريكي العاصمة الصينية الأمريكيين دبلوماسية أمريكي اللاعبين احتجاج صين أن ا حكومي لولايات المتحدة امريكيين صحيفة ذا هيل أوليمبياد لمشاركة البيت الابي الولايات المتحد الألعاب الأوليمبية دورة الألعاب الأوليمبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

بوتين يتوجه إلى بكين للمشاركة فى حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

علماء الفلك يحددون نظرية جديدة تشرح الموقع الغامض للنجوم فى درب التبانة

تسجيل 12 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان