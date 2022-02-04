الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: اتفاقنا الأمنى مع السلوفاك سيؤدى للتنسيق بشأن الجهود الدفاعية المشتركة

بلينكن
بلينكن

 أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن إتفاق التعاون الأمني الذي تم التوقيع عليه مع وزير الدفاع السلوفاكي جاروسلاف ناد، أمس الخميس، في واشنطن سيساعد على تسهيل التنسيق بين العسكريين في البلدين بشأن الجهود الدفاعية المشتركة مثل إجراء تدريبات مشتركة.


وقال وزير الخارجية الأمريكى - فى تصريحات مقتضبه فيما يتعلق بهذا الشأن ونشرت اليوم الجمعة "إن هذا الاتفاق سيساعد على اجراء المزيد من المشاورات المنتظمة بين البلدين بشأن التهديدات التى تهدد شعبنا والسلام والأمن الدوليين".


وأضاف "إن الاتفاق لن يؤدى إلى إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة فى جمهورية السلوفاك ولا يفوض بتواجد دائم لقوات أمريكية هناك، وأنه يتعين أن توافق الحكومة السلوفاكية على الاتفاق قبل التنفيذ النهائي له".


وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع السلوفاكي كان قد صرح فى وقت سابق بأن هذا الاتفاق يبرهن على إلتزام جمهورية السلوفاك والولايات المتحدة بالعمل مع أعضاء حلف الأطلنطى /الناتو/ من أجل تحقيق الأمن عبر المحيط الأطلنطي.

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