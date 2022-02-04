صندوق النقد: لا بديل عن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الأرجنتين

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلّق الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر.



وصرحت لصحفيين أن "تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط".



وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق لإعادة التفاوض بشأن قرض بقيمة 44 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، على الرغم من توقع الحاجة الى مزيد من المفاوضات.



وقالت جورجييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدما، وإنه من دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى الفقر، لا سيما بين الأطفال.



وتساءلت: "ما هو البديل؟ البديل هو لا شيء"، مضيفة "فريقنا يركز بشدة للتوصل الى ما هو أفضل للبلاد".



ورفضت جورجييفا التكهن بما سيحدث في حال رفض الكونجرس الأرجنتيني الاتفاق.

و على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف مليار دولار لباكستان، بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغة قيمته ستة مليارات دولار.



ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار. وتمت الموافقة على البرنامج أولا في يوليو 2019.



وقال الصندوق إن البرنامج عزز هوامش الأمان المالي لدى باكستان قبل بدء جائحة فيروس كورونا وإن تعافيا اقتصاديا قويا يترسخ منذ صيف 2020.



ولكنه حذر من أن عجزا آخذا في الاتساع في ميزان المعاملات الجارية وتراجعا لقيمة العملة عززا ضغوط الأسعار المحلية.



وقال إنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى أربعة بالمئة هذا العام، لكن اقتصادها يظل هشا أمام حالات تفاقم الجائحة وتشديد الشروط المالية الدولية وزيادة التوتر الجيوسياسي والتأخر في تنفيذ إصلاحات هيكلية.