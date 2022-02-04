"مصر للطيران" تطالب المسافرين لفرنسا ممن تخطوا 18 عاما تقديم إثبات بالجرعة التنشيطية

طالبت شركة "مصر للطيران" من تخطوا 18 عاما الراغبين في السفر إلى دولة فرنسا ضرورة تقديم ما يُثبت تلقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة من وكالة الصحة الأوروبية وهي (فايزر – جونسون – موديرنا – استرازينيكا).



وقالت الشركة- في بيان، اليوم: إن الجرعة التنشيطية لمن تجاوزوا مدة الـ 9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم شهادة تحليل "PCR" أو "Antigen" بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل موعد إقلاع الرحلة.

و علي صعيد آخر، أعلنت مصرللطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن تشغيل خط جوى جديد إلى مدينة " دبلن " الأيرلندية اعتبارا من 2 يونيو المقبل.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بفتح أسواق جديدة تربط بين مصر ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستراتيجية شركة مصر للطيران للتوسع فى شبكة خطوطها الجوية.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودبلن بمعدل 4 رحلات أسبوعيا أيام الخميس، السبت، والأحد والثلاثاء باستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي انضمت لأسطول الشركة الوطنية مؤخرا، وهي إيرباص A320NEO الذي يضم 142 مقعدًا من بينها 16 مقعدًا فى درجة رجال الاعمال، و 126 مقعدًا فى الدرجة السياحية ".

وأضاف أبوالعينين " أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها علي صناعة النقل الجوي العالمي إلا أن الشركة الوطنية ماضية في تنفيذ خططها المستقبلية في توسعة شبكة الخطوط، وزيادة الأسطول الجوي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين علي رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وكذلك لعملاء الشركة من شركاء الصناعة، المتعاقدين مع مصر للطيران في الحصول علي خدمات الشحن الجوي والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الجوية والأرضية وغيرها " .