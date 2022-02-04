تعرف علي حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .. لهذا اليوم

ضمن مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتي السابع من فبراير، تنظم دار مسار للنشر والتوزيع، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة، حفل إطلاق وتوقيع رواية "سجينة أوهامي"، للكاتبة شروق صالح، وذلك بجناح الدار الكائن في

صالة 2 - B50 .

ومن أجواء الرواية نقرأ: "أخرجت ملابس للنوم ثم استلقت علي فراشها وما أن أغمضت عينيها لتجد نفسها وسط عالم أسود شديد الظلام فملأ صراخها المكان. لا تتركوني بمفردي،، أرجوكم. نهضت والعرق يتصبب من جبينها بأنفاس متسارعة حتي تكاد تسمع صوتها، وضعت يدها علي عينيها وبعثرت شعرها بأناملها الرقيقة قائلة بخوف: سأصاب بالجنون حتما، لما لا يتركني هذا الكابوس وشأني؟"

ــ حفل توقيع رواية "خيوط"

في سياق متصل، تنظم دار سنابل للنشر والتوزيع، خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الرابعة عصر اليوم، حفل توقيع أحدث إصداراتها، رواية "خيوط" للكاتبة شروق مدحت، وذلك بجناح الدار في المعرض بقاعة 2 جناح سنابل C7.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "أمل يبعث في القلب الخوف، تردد يصارع تقدم الحياة، أم ظلام يُعتم ما في الأفق البعيد! يعيق خطواتنا.. يثقلها عن المضي في الطريق، أكان هناك طريق! أم خلق مسار آخر تجاه نجم بعيد! أثقال تجذبنا للأسفل لا نقوى على حملها، نقف وحدنا نتألم في صمت، رغبة في الوحدة.. أم خوف الرفاق؟

ثم تشرق شمس الحب تنير الدرب، تذيب وتقطع كل العوائق والعراقيل، تبدد خوف القلب... تنعشه .. تمده بالقوة والسعادة، يتدفق الدم بالجسد مفعم بالحياة، يتقدم للأمام، ليس وحيدًا كما كان، يخطو بثقة وثبات يعدو نحو أمل، لم يكتب له الموت بعد."

ــ حفل توقيع رواية "غير قابل للكتمان"

وفي الثانية ظهرا، تنظم دار فواصل للنشر والتوزيع، في جناحها بصالة1 جناح B11، حفل توقيع رواية

"غير قابل للكتمان"، والصادرة حديثا عن الدار للكاتب محمد المشد. الرواية مستوحاة من أحداث حقيقية.

ومما جاء علي غلافها الخلفي نقرأ:"عندما تتكرر الأحداث الغريبة نعتادُهَا ثم تُصبِحُ طبيعية.(نغم) تفقِدُ زوجها في ظروفٍ غامضة، تخلى عنها الجميع فقررت البحث عنه بمفردها، لكن الطريق يقودها

لدخول كواليس غرفة التحكم في وعي الناس، ثم يطرأ حادث يقلب الأمور، تُتَهَم نغم بجريمة وبراءتها متوقفة على تخليها عن تَتَبُع أثر زوجها.

فهل يمنعنا المنطق والخوف من مواصلة الطريق لِمَا نريد؟ هل هناك مخرج من متاهة صُنِعَت لأجلنا؟

وماذا لو منحتك الحياة سِرٌ فيه نجاة الناس، ومقابل ذلك ستدفع الثمن من راحتك وعمرك، وقتها هل ستكتم سرًا غير قابل للكتمان؟.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

