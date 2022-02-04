استقالة 4 مسئولين فى الحكومة البريطانية فى أعقاب الكشف عن انتهاكات لقيود كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية عن اعتزام اثنين من مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مغادرة مناصبيهما بعد استقالة اثنين آخرين قبيل ساعات ليصبح الإجمالي 4 مسئولين بارزين.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن كلاً من دان روزنفيلد، رئيس ديوان رئيس الوزراء البريطاني، ومارتن رينولدز، السكرتير الخاص الرئيسي لبوريس جونسون أعلنا عن مغادرتهما منصبيهما.



وأوضحت القناة أن الاستقالات تعود لفضيحة تداعيات حفل شهر ديسمبر 2020 الذي عُقد في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.