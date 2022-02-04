علي هامش معرض الكتاب المعماري نزار الصياد يناقش "القاهرة السينمائية"



علي هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقيم بيت المعمار المصري ــ بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بسينما الهناجر، أمسية جديدة من أمسيات "صالون العمارة والسينما"، حيث يحتضن الصالون في أمسية اليوم حفل توقيع ومناقشة، كتاب "القاهرة السينمائية .. عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع"، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، تأليف الدكتور نزار الصياد والدكتورة هبة صفي الدين.

‏يستعرض كتاب ‏"القاهرة السينمائية .. عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع"، في 14 فصل تطور الحداثة القاهرية من خلال تخيلها سينمائياً في عدة أفلام على مدى قرن من الزمن. يجمع هذا الكتاب بين فصوله إسهامات لنحبة من المعماريين والمخططين ومورخي الفن والأدب، للتنقيب عن هذه العلاقة المتوازية والمتداخلة بين السينما والمدينة من خلال قسمين للكتاب: يركز القسم الأول علي تتبع مجموعة من الأفلام ابتداء من ثلاثينيات القرن العشرين وحتي نهايته، لتوثيق التطور العمراني للقاهرة الحديثة.

في حين يعتمد القسم الثاني من الكتاب علي تتبع تحول المدينة السينمائية وبعض عناصرها في ظل الاقتصاد الحر والليبرالي الجديد، والأصولية الدينية، والتوترات بين الجنسين. ويخلص الكتاب إلي سرد شامل للحداثة لواحدة من أهم المدن في العالم العربي ودول الجنوب.

كتاب "القاهرة السينمائية .. عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع " من تأليف د. نزار الصياد ، د.هبة صفي الدين ، ومساهمات لكل من: أحمد حمدي عبد العظيم، أمير عبد الرحمن سعد، تيسير خيري، خالد أدهم، دعاء الأمير، شيرين سليمان، فرح خالد جندي، كندة السمارة، محمد سلامة، محمد عماد فتيحة، مريم مرعي، ميريت عماد عزيز، نور عادل صبحي، وهالة حسنين.

يشار إلي أن الدكتور "نزار الصياد"، معماري له العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: مدن وخلفاء.. عن نشأة و تطور العمران العربى الإسلامي ــ النيل .. مدن وحضارات علي ضفاف نهر ــ القاهرة تواريخ مدينة وغيرها.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

