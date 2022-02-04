الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنرال أمريكى: زعيم داعش لم يقاتل

الجنرال الأمريكي
الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي

أكد الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، أن القوات الأمريكية منحت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي فرصة لتسليم نفسه، قبل أن يختار في نهاية المطاف تفجير نفسه.

وقال ماكنزي، الذي يترأس القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، إن زعيم التنظيم "قتل نفسه مع عائلته من دون قتال، في وقت كنا نحاول دعوته إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة للنجاة".

وأضاف: "بسبب الانفجار في الطابق الثاني، عثرت القوات الأمريكية على أمير تنظيم الدولة الإسلامية ميتا على الأرض خارج المبنى"، موضحا أن "التحليل الرقمي للبصمات وفحص الحمض النووي أكدا" هوية القرشي.

وكان البنتاغون أوضح أن العملية التي جرت في شمال غرب سوريا أسفرت "عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل"، هم زوجة القرشي وولدان قتلا حين فجر الزعيم نفسه.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن تمنح الصفقة النووية إيران قدرة لتخزين وقود كاف لصنع قنبلة نووية في أقل من عام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تتوقع أن الصفقة النووية التي يعمل على إعادة إحيائها، ستجعل إيران قادرة على تخزين ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعم اتفاق 2015".

وذكر المسؤولون إن "مسؤولي الإدارة خلصوا في أواخر العام الماضي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير لإعادة إنشاء ما يسمى بفترة الاختراق لاتفاقية 2015 التي تبلغ 12 شهرا تقريبا"، وشددوا على أنه "يجب التوصل إلى اتفاق معدل قريبا، لإتاحة الوقت الكافي للولايات المتحدة وحلفائها للرد على التعزيز النووي الإيراني".

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة ترى أن برنامج إيران النووي متقدم للغاية لاستعادة الهدف الرئيسي لاتفاق 2015".

داعش نفسه تسليم فرص أمريكي سليم زعيم داعش جنرال أمريكي فرصة قاتل

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وائل لطفي

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