الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس الوزراء العراقى: مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى جاء امتدادا لجهود قواتنا

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الخميس، أن مقتل زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش، جاء امتدادا لجهود القوات العراقية.


وقال الكاظمي -حسبما أفادت  قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صفوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق واعتقال المئات منهم وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم ".
 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،  أعلن في وقت سابق مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية في سوريا.

 

و في سياق متصل ، أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن القوات العراقية ماضية في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه.

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