«المتحدة للخدمات الإعلامية» تخصص طائرة لأسر «حياة كريمة» لحضور نهائى أمم أفريقيا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستخصص طائرة لأسر "حياة كريمة" ومتطوعى الحملة لحضور نهائى كأس أمم أفريقيا والمقرر له يوم الأحد المقبل أمام السنغال.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء بنتيجة 3-1.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا بالتعادل السلبي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تخطى الأخير بوركينا فاسو بالأمس بنتيجة (3- 1).