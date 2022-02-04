هولندا تستقبل مجموعة من نساء داعش وأطفالهن من سوريا

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستعيد خمس نساء من سوريا "يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية"، برفقة أطفالهن الأحد عشر.

وقال وزيرا العدل والخارجية في رسالة إلى البرلمان إن "عملية خاصة تجري في الوقت الراهن لإعادة النساء والأطفال إلى هولندا".

وأضاف وزير العدل ديلان يشيلجوز زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا في رسالتهما إلى المشرعين: "عقب وصولهن سيتم إلقاء القبض على النساء حتى يتسنى محاكمتهن، بينما ستنقل رعاية أطفالهن إلى مؤسسة رعاية الطفل".

وأضافت الرسالة: "تهدف الحكومة بنقلهم إلى هولندا إلى منع المشتبه بهن الخمسة من الإفلات من العقاب".

وتحركت الحكومة الهولندية لإعادة المشتبه بهم الخمسة بعد قرار محكمة في روتردام العام الماضي بشأن إمكانية إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم إذا لم تتم إعادتهن في غضون أشهر.

وعلى صعيد آخر، سجلت هولندا 74 ألفا و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 11 وفاة جديدة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

يشار إلى أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها هولندا كانت أمس، 29 يناير الجاري، واليوم السبت، بواقع 74 ألفا و309 إصابات، وجاءت أعلى حصيلة وفيات يوم 7 أبريل 2020، بواقع 234 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و291 ألفا و437 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و01.71%.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 33 مليونا و29 ألفا و280 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتلقى 12 مليونا و398 ألفا و696 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء، بواقع 01ر71 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.