الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة: لاعبو المنتخب عازمون على الفوز باللقب الثامن وصنع إنجاز جديد

جريدة الدستور

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :"أن المنتخب المصرى عازم على تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، والفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة بما يقدمه من أداء بطولى وعروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصرى على نظيره الكاميرونى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على دعم الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة، وتحفيزهم الدائم للاعبين بمواصلة الانتصارات والتفوق والفوز فى المباريات، متمنياً التوفيق للاعبين فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى البطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل إلى العاصمة الكاميرونية "ياوندي" لحضور المباراة فى إطار دعمه الكامل لبعثة المنتخب، والتقى على هامش المباراة بكل من جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم ، وباتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وروجيه ميلا ووزراء الرياضة والمالية والداخلية بالكاميرون.

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