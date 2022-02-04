محمد هنيدى يوجه رسالة لـ إيتو: «ابقى تعالى الحرب بدرى»

حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي على تهنئة لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعد الفوز على منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون والتأهل إلى نهائي البطولة لملاقاة منتخب السنغال يوم الأحد القادم في رحلة البحث عن الأميرة الثامنة.

وقدم هنيدي التهنئة في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب معلقا، :"مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. الحمد لله الحمد لله.. أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل".

وعاد للتعليق ساخرا من صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ردا على تصريحاته قبل المباراة بأنها ستكون حربا وقال: "شاهد رد فعل صامويل إيتو.. وابقى تعالى الحرب بدري".

وتفاعل عدد كبير من جمهور هنيدي على منشوراته وخاصة الساخرة التي هدفت للسخرية من صامويل إيتو الذي حاول التقليل من المنتخب المصري واللعب نفسيا عليه قبل المباراة الهامة التي فاز بها منتخب مصر.

وعلى صعيد آخر شارك الفنان أمير كرارة بالتهنئة من خلال نشر صورة للمنتخب عبر حسابه الشخصي على انستجرام يهنئ خلاله المنتخب وعلق قائلا: “مبروك يا أجمد منتخب في الدنيا، مبروك يا مصر”.

واختارت اللجنة المنظمة للنسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا لاعب المنتخب الوطني محمد عبدالمنعم رجلاً للمباراة التي جمعتنا بالكاميرون.

وفاز المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح.



ومن المقرر أن تكون المباراة النهائية يوم الأحد المقبل هي الأيخرة للمنتخب في البطولة والتي يسعى من خلالها لاستعادة اللقب الغائب منذ 2010 في محاولة لإعادة أمجاد الكرة المصرية والمنتخب المصري من جديد.