الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب: المصري قادر على صنع المستحيل.. بلدكم فخور بكم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال منتخب مصر لكرة القدم بالصعود إلى نهائي كأس الأمم الأفريقة بالفوز على الكاميرون.

وكتب على فيس بوك: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.

وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين.

لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.

شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".