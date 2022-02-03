الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

مصر والكاميرون
مصر والكاميرون

مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
مصر والكاميرون
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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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