الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صحتك أولاً.. شعار وزارة الصحة بمعرض الكتاب والزوار: «مطمنين على نفسنا»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

سعت وزارة الصحة للانتشار في جميع أرجاء معرض القاهرة للكتاب تنوعت ما بين سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا، ووحدة لصحة المرأة ووحدات إسعاف متنقلة حال حدوث أي إصابة، ووجود أدوات تعقيم داخل المعرض بأكمله، تحت شعار رفعه المعرض "صحتك أولا".

قالت ماجدة أحمد، أحد زائري معرض الكتاب إنها تطمئن على عائلتها نظرًا لوجود سيارات إسعاف، وإجراءات وقائية، مشيرة إلى أنه قبل دخولها إلى بوابة المعرض تم قياس درجة حرارتها هي وأولادها وتعقيمهم.

بينما قال حسين مجدي، أحد زائري معرض الكتاب، إن وجود سيارات لتوفير اللقاح لفتة إنسانية من وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير سيارات الإسعاف للاطمئنان على صحة الزوار يجعل لنا طمأنينة في قلوبنا.

وقالت أسماء محمود، أحد زائري معرض الكتاب إنها عندما شعرت بهبوط وجدت طقم طبي متكامل داخل سيارة الإسعاف مجهز بجميع الأدوات.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

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