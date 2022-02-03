غدًا.. تشييع جثمان عايدة عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

يشيع جثمان النجمة الراحلة عايدة عبد العزيز، ظهر غدا عقب صلاة الجمعة، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ولم تحدد أسرة الراحلة حتى الآن موعد ومكان إقامة تلقي العزاء.

كانت قد توفيت مساء اليوم الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز عن عمر يناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض حيث كنت حالتها النفسية والصحية قد ساءت كثيرا، بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبدالحليم عام 2013، وأصيبت بالزهايمر.

وتركت لجمهورها العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية تجاوز عددها 200 عمل فني وحفرت في أذهاننا أدوارها التي تألقت فيها على مدار سنوات مشوارها الفني، فهي من مواليد عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، وقد جمعتهما قصة حب كبيرة.

شاركت "عايدة" في عدد كبير من الأفلام منها: «النمر والأنثى» مع عادل إمام، و«حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»، و«هليوبولس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس» و«خرج ولم يعد».

كما شاركت الفنانة الكبيرة أيضا في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها «يوميات ونيس»، «ملكة في المنفى»، «أوراق مصرية»، «الفرار من الحب»، «كعب داير»، "الحفار»، ومن أشهر أعمالها المسرحية، «دائرة الطباشير»، «ملك يبحث عن وظيفة»، «النجاة»، «المهاجر»، «لعبة السلطان»، «السيرك الدولي»، «شيء في صدري»، «الأرض»، شجرة الظلم»، «دونجوان»، «ثمن الحرية».