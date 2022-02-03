وفاة عايدة عبد العزيز: كيف تسبب الزهايمر في تدهور حالتها النفسية؟

توفيت النجمة عايدة عبد العزيز، مساء الخميس، عن عمر 85 عامًا بعد صراع مع المرض الذي تسبب في إصابتها بالكثير من المشكلات النفسية ولعل أبرزها الاكتئاب.

عايدة عبد العزيز من مواليد 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبد الحليم وجمعتهما قصة حب كبيرة.

قدمت عايدة عبد العزيز الكثير من الأعمال التي جعلتها نجمة جيلها، وأكد المقربين لها أنها كانت تعاني من مرض الزهايمر في آخر أيامها.

كيف يتسبب مرض ألزهايمر في تدهور الحالة النفسية؟

مرض الزهايمر حالة تؤثر على الدماغ تكون الأعراض خفيفة في البداية وتصبح أكثر حدة بمرور الوقت، حيث يعتبر القاتل الصامت للكثير من كبار السن، فمع تفاقم الأعراض، يصبح من الصعب على الأشخاص تذكر الأحداث، والتفكير، إضافة إلى التعرف على الأشخاص المقربين.

أكد الأطباء بموقع medicalnewstoday الطبي، أن بحلول الوقت الذي تظهر فيه أعراض مرض الزهايمر، يكون تلف الأنسجة جاريًا في الدماغ، والذي يتمثل في إصابة الشخص بمرض الاكتئاب والقلق واضطراب النوم وفقدان الشهية.

وأوضح الأطباء أنه في المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر يكون ضعف الذاكرة هو المشكلة الأساسية، فهو العرض الرئيسي للمرض، وعادةً ما تتميز المرحلة الأولى من مرض الزهايمر بالقلق والاكتئاب نتيجة ضعف الذاكرة والأوهام.

وفي المرحلة الثانية، غالبًا ما تصبح الأوهام أكثر غرابة، وغالبًا ما يصل إلى حد العنف الموجه ضد الآخرين، كما يعد الصراخ والضرب من السمات الشائعة.

كما أشارت الدراسات الطبية التي أجريت مؤخرًا، إلى أن الاكتئاب المرض النفسي الأكثر انتشارًا بين مرضى ألزهايمر.

في هذه الدراسة، تم فحص 144 مريضًا استوفوا معايير مرض ألزهايمر للاكتئاب في نسخة معدلة من اختبار الحالة الحالي، حيث بلغ معدل انتشار الاكتئاب الشديد 17٪ بين المرضى.