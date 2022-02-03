الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وشقيقتها في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

انهيار
انهيار

لفظت طفلة تبلغ من العمر ٤ أعوام أنفاسها الأخيرة في المستشفى بينما توفيت شقيقتها ٣٥ عامًا على الفور، إثر انهيار شرفة عقار عليهما بمنطقة دربالة بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، كما تحطمت سيارة خاصة كانت متوقفة أسفل العقار. 

تلقت شرطة النجدة إخطارا بانهيار شرفة عقار بشارع القفاش خلف سوق دربالة التابعة لحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، ووجود مصابين ووفيات انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار. 

وتبين سقوط شرفة بالدور الثالث والأخير بعقار مأهول بالسكان بشارع القفاش خلف سوق دربالة، وإصابة طفلة تبلغ من العمر ٤ أعوام ونصف ومصرع شقيقتها تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، وتحطم سيارة خاصة كانت متوقفة أسفل العقار. 

وتم وضع كردون حول العقار، وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار المكون من ٣ أدوار من السكان دون المنقولات وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد ترميمه أو إخلائها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وائل لطفي

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