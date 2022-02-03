إخلاء العقار المنهار في إمبابة ونقل 3 أطفال مصابين للمستشفى

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة منذ قليل، عقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار الذي انهار جزء أحد أسقف الغرف الداخلية في شقة بالدور الأول فوق الأرضي بشارع الغزالي في إمبابة مؤقتا لحين معاينته من لجنة من كلية الهندسة.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بانهيار سقف عقار على ٣ أطفال، وعلى الفور كلف رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية أسامة العباسي معاونه الرائد مصطفي الدكر للانتقال لمكان البلاغ.

وانتقل أيضًا كلًا من المهندس رمضان عمارة نائب رئيس شمال والمهندس رجب محمدين مدير الاشغالات وبالمعاينة الأولية تبين لهم انهيار سقف العقار وتم نقل الأطفال الثلاثة وهم “مصطفى 6 أعوام، وإسراء 15 عاما، وبسملة عادل أحمد ٩ أعوام” إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.