إصابة 3 أطفال في انهيار سقف عقار بإمبابة

أصيب 3 أطفال في انهيار سقف عقار مكون من ٤ طوابق علي الأطفال بشارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة، أثناء نومهم وتدخل أهالي المنطقة لانتشال الأطفال الـ٣ من تحت الأنقاض.

وورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بانهيار سقف عقار على ٣ أطفال، وعلي الفور كلف رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية أسامة العباسي معاونه الرائد مصطفي الدكر للانتقال لمكان البلاغ.

وانتقل أيضا كلا من المهندس رمضان عمارة نائب رئيس شمال والمهندس رجب محمدين مدير الاشغالات بحي شمال وبالمعاينة الأولية تبين لهم انهيار سقف العقار وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى إمبابة العام.