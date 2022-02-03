السيطرة على حريق شقة سكنية في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل داخل شقة سكنية في حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية في حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة بسيارات إسعاف، وتم عمل كردون أمني؛ لحماية المارة في الشارع.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق وقع داخل شقة سكنية في حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق.