بالأسماء.. 11 مصابا فى حادث مروري على طريق مطروح - الإسكندرية

أصيب 11 شخصا من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل، عند مدخل مدينة الضبعة، في الساحل الشمالي، على طريق مطروح – الإسكندرية.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث، كالآتي: "حسين مخمد متولي "50 سنة " – من القاهرة - مصاب كدمة بالصدر، وأحمد خليفة محمد "28 سنة" – من سوهاج - مصاب بكدمة أسفل الظهر، وأحمد هلال السيد "17 سنة" – من سوهاج - مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وحسين عبد الرؤوف محمود "28 سنة " - من سوهاج - مصاب بكدمة بالظهر، وإسلام صابر عبد المنعم " 19 سنة "- من سوهاج – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد خالد حسين "50 سنة – من القاهرة – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والسيد حمدي حسن "26 سنة" - من قنا- مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، ونور السيد حسن " 28 سنة “- من سوهاج - مصاب بكدمة شديدة أسفل الظهر”.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين، عند بوابة مدينة الضبعة على طريق مطروح - الإسكندرية، فتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، من أقرب نقاط تمركز على الطريق، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث.

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الضبعة، عن طريق سيارات الإسعاف، وعدم حاجة 3 آخرين لتلقي العلاج.

وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.