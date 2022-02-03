الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. 11 مصابا فى حادث مروري على طريق مطروح - الإسكندرية

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 11 شخصا من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل، عند مدخل مدينة الضبعة، في الساحل الشمالي، على طريق مطروح – الإسكندرية.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث، كالآتي: "حسين مخمد متولي "50 سنة " – من القاهرة - مصاب كدمة بالصدر، وأحمد خليفة محمد "28 سنة" – من سوهاج - مصاب بكدمة أسفل الظهر، وأحمد هلال السيد "17 سنة" – من سوهاج - مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وحسين عبد الرؤوف محمود "28 سنة " - من سوهاج - مصاب بكدمة بالظهر، وإسلام صابر عبد المنعم " 19 سنة "- من سوهاج – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد خالد حسين "50 سنة – من القاهرة – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والسيد حمدي حسن "26 سنة" - من قنا- مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، ونور السيد حسن " 28 سنة “- من سوهاج - مصاب بكدمة شديدة أسفل الظهر”.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين، عند بوابة مدينة الضبعة على طريق مطروح - الإسكندرية، فتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، من أقرب نقاط  تمركز على الطريق، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث.

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الضبعة، عن طريق سيارات الإسعاف، وعدم حاجة 3 آخرين لتلقي العلاج.

 وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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