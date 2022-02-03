إصابة 3 في انقلاب «موتوسيكل» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر انقلاب موتوسيكل على طريق «كفرالشيخ - قلين».

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور نمركز قلين، يفيد انقلاب موتوسيكل على طريق «كفرالشيخ - قلين»، وتم نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «عبد الرحمن مبروك أبو عنتش، 18سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد شفيق رداد ، 17سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عيد موسى، 30 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بقلين».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال مستشفي قلين المركزي.