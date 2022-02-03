الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 في انقلاب «موتوسيكل» بكفر الشيخ

انقلاب «موتوسيكل»
انقلاب «موتوسيكل»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر انقلاب موتوسيكل على طريق «كفرالشيخ - قلين».

 

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور نمركز قلين، يفيد انقلاب موتوسيكل على طريق «كفرالشيخ - قلين»، وتم نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي.

 

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «عبد الرحمن مبروك أبو عنتش، 18سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد شفيق رداد ، 17سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عيد موسى، 30 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بقلين».

 

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال مستشفي قلين المركزي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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