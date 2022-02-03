أسماء المصابين في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص عند الكيلو 125 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوى، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

المصابون هم كل من:- سلمى ابراهيم حسان، 8 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم حسان محمد إبراهيم، 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان الشيخ زايد، علوان معوض عبد الحليم، 65 عاما، مقيم مركز دمنهور، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أسامة عبد المجيد عوض، 45 عاما، مقيم مركز أبو المطامير، اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حلمى إبراهيم، 42 عاما، مقيم مركز وادى النطرون، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ابو المعاطى على نور الدين، 39 عاما، مقيم محافظة كفر الشيخ، كدمات متفرقة بالجسم، حجاج عبد المنعم محمد، 30 عاما، مقيم مركز حوش عيسى، كدمات متفرقة بالجسم، حسن أحمد سعيد، 49 عاما، مقيم مركز وادى النطرون، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.