الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخلفات بـ12 حي وميدان

جهاز 6 كتوبر يشن
جهاز 6 كتوبر يشن حملة

وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إدارات المعنية بالجهاز للقضاء على المظاهر العشوائيات واستمرار حملات الإزالة اليومية لمواجهة كافة أنواع المخالفات، موضحاً أن حملات الإزالة بكافة أنواعها بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز ومديرية أمن قطاع جنوب القاهرة وشرطة المرافق. 

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على جميع الإدارة بمنع تواجد الإشغالات الثابتة والمتحركة وتوفير رصيف أمن للمواطنين، لافتاً إلى أن تم شن حملة إزالة للمخالفات والمحلات المخالفة على 12 حي وميدان بالمدينة للقضاء على العشوائيات ومنها تم إزالة بالمحور المركزي ومحيط ميدان الحصري، ومحور الكفراوي، الحي الثاني والحي الثالث ومحيط مسجد راغب والحي السابع وسنتر الأردنية وشارع المفوضية والحي الثامن سنتر اللولوه.

 

واوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت  عن رفع الإشغالات بالطرق والأسواق التجارية والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف والتحفظ عدد ٦ توكتوك و٢ تروسيكل بدون لوحات. 


وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات الثابتة والمتحركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري.
وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزلات فورية لتلك المخالفات لردع المخالفين وتطبيق القانون. 

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخالفات والعشوائيات 12 حي وميدان المهندس عادل النجار

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وائل لطفي

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