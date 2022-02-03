الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: توجيهات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يعبر عن نبض الشارع

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبال ، اليوم الخميس، خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفيه للمحريين البرلمانيين اليوم، إن الحكومة تسعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف ووجود بدائل عن طريق طرح الاسكان الاجتماعي، مؤكدا ان تلك الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية لحل كافة الإشكاليات والأزمات التاريخية والتي تهم المواطنين في المقام الأول.

وأضاف أن البرلمان سيعمل على الفور من خلال لجان استماع لحل الأزمة سريعاً بحضور الخبراء والمختصين والملاك والمستاجرين للخروج بمشروع قانون يرضي جميع الأطراف ، مؤكداً انها خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: لقد جاء الاجتماع معبرا عن نبض الشارع المصرى وأنين ملاك القعارات القديمة ، وهو ما افصح عنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، وتأكيده بأنه تصل الى الحكومة العديد من الشكاوى المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، قد عقد أجتماعاً اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بشان ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

بمجلس النواب مصطفي الخميس قريطم البرلمانيين

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