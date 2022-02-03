الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عودة أبوجبل.. تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون فى نصف نهائى أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم التشكيل الرسمي لـ «الفراعنة» الذى سيخوض به مباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.

يبدأ «كيروش» مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود الونش - عمر كمال.
خط الوسط: محمد النني -عمرو السولية - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.
ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 اليوم الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وائل لطفي

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