الأردن يسجل 23 وفاة و19123 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الخميس، تسجيل 23 حالة وفاة و19123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في منشور لها بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1280106 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13271 وفاة.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أنه تم تسجيل 11813 حالة تعاف من الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 1146900 حالة.

وكانت المملكة الأردنية، سجلت أمس 24 حالة وفاة و16226 إصابة بكوفيد 19، حسب بيان وزارة الصحة.

وسجلت عن الموقف الوبائي في البلاد، وأنه تم تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا، بلغت 16226 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

كان عادل البلبيسي مسؤول ملف كورونا في الأردن، أعلن في وقت سابق، أن البلاد تشهد ذروة الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المملكة ستصل إلى أعلى حصيلة إصابات بكورونا في منتصف شهر فبراير الجاري.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن المملكة تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا، حيث شهد الأسبوع الأخير تسجيل 59 ألف إصابة.

كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت أمس بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد 19” في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.