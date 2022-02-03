النيابة تطلب السجل الجنائى لعصابة سرقة «الهواتف» فى القاهرة

طلبت النيابة العامة بالمطرية تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في القاهرة لتحديد الضحايا والسجل الإجرامي للمتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم).. حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر" كما اعترف المتهمان بأنها من متحصلات وقائع سرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.