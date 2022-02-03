الأمن يستجوب المتهمين بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق مع 3 سماسرة متهمين بالنصب على المواطنين؛ بزعم إنهاء أوراقهم بالمصالح الحكومية على خلاف الحقيقة.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن تضرر عدد من المواطنين من تواجد عدد من الأشخاص "سماسرة" أمام مكتب تابع لإحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وتحصلهم على مبالغ مالية منهم؛ نظير إنهاء إجراءات أوراقهم بالمكتب بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سماسرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.