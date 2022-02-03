حبس المتهم بالشروع فى قتل طالب بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم بالشروع في قتل طالب بسبب مشادة كلامية بينهما أمام مدرسة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال طالب مصابا بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، وادعاء تعدي آخر عليه أمام مدرسة كائنة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا باعتداء أحد الأشخاص عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" حال تواجده أمام مدرسته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب نشوب مشادة كلامية مع المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.