السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنيرة الغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة وتمت السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع داخل محل شارع الثورة من مدينه الأمل المنيرة الغربية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.