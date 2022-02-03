4 قرارات من النيابة في واقعة قتل سائق توك توك بالعياط

أمرت النيابة العامة في التحقيقات التى تجريها بواقعة قتل سائق دراجة نارية “توك توك” طعنا لسرقته بدائرة مركز شرطة العياط بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وحبس 3 متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام بقرية ببهيت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أحمد ا" في العقد الثالث من عمره، به آثار طعنات واختفاء دراجته النارية ومتعلقاته الشخصية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وضبطهم.