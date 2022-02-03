الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق هائل بمخلفات في الطالبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق هائل بمخلفات بالطالبية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل حريق هائل بمخلفات بالطالبية.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة وتمت السيطرة على الحريق. 

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع محمد عبد المنعم أبراج الحمام بالطالبية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز عن عمر يناهز 85 عاما

قبل موقعة الكاميرون.. ماذا يقول طالع الأبراج عن نجوم المنتخب؟

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان