السيطرة على حريق هائل بمخلفات في الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق هائل بمخلفات بالطالبية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل حريق هائل بمخلفات بالطالبية.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة وتمت السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع محمد عبد المنعم أبراج الحمام بالطالبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.