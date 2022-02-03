دون إصابات.. السيطرة على حريق سقالة خشبية في فيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق هائل بسقالة خشبية بفيصل دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل حريق هائل بسقالة خشبية بفيصل.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة وتمت السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع فيصل محطة المطبعة اتجاه المريوطية أمام الشبراوي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.