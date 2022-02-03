إصابة موظف بطلقات نارية في نجع حمادي

تسبب الخلاف على قطعة أرض في إصابة موظف، مساء اليوم الخميس، بطلقات نارية بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة محمود . ا . ع، يبلغ من العمر 47 عامًا، موظف ومقيم بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي بطلقات نارية في أنحاء من جسده.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه قد أصيب في مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات على قطعة أرض.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.