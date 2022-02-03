الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة موظف بطلقات نارية في نجع حمادي

اسعاف
اسعاف

تسبب الخلاف على قطعة أرض في إصابة موظف، مساء اليوم الخميس، بطلقات نارية بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة محمود . ا . ع، يبلغ من العمر 47 عامًا، موظف ومقيم بقرية الشطبية التابعة لمركز نجع حمادي بطلقات نارية في أنحاء من جسده.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه قد أصيب في مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات على قطعة أرض.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز عن عمر يناهز 85 عاما

قبل موقعة الكاميرون.. ماذا يقول طالع الأبراج عن نجوم المنتخب؟

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان